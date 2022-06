Giugno 15, 2022

Fino al 18 giugno, 425 meravigliose auto d’epoca sfileranno sulle strade italiane attraversando 200 comuni, per la 1000 Miglia, manifestazione che, secondo Paolo Mazzetti, Presidente Registro 1000 Miglia, ‘è tornata ai livelli pre-covid, con un parco partenza ottimo e vetture di prestigio’.