Mazzoncini (A2A): “ A2A investirà in Calabria 300 milioni nei prossimi 10 anni”

25 Giugno 2024

“Oggi abbiamo presentato il bilancio di sostenibilità 2023 che racconta un po’ il rapporto tra 2A e il territorio calabrese nel corso del 2023. 20 milioni di euro di investimento, in crescita del 78% rispetto al 2022, un segnale importante. Gli investimenti nei prossimi anni contenuti nel nostro piano industriale decennale per la Calabria sono di oltre 300 milioni di euro nei settori sostanzialmente dell’acqua, quindi idroelettrico, ciclo idrico e del ciclo dei rifiuti. 36 milioni di euro di valore lasciato sul territorio,che vuol dire 10 milioni di euro dii retribuzioni per i nostri 150 dipendenti. 12 milioni e mezzo di euro ai fornitori, piccole e medie aziende, a volte anche piccolissime, che costituiscono per noi un elemento essenziale per poter lavorare e anche un elemento essenziale di rapporto con la Calabria.” Così l’Amministratore Delegato di A2A, Renato Mazzoncini, in occasione della presentazione del Terzo Bilancio di Sostenibilità territoriale della Calabria, a Gizzeria Lido.