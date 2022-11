Novembre 24, 2022

Mercoledì 23 novembre 2022 Gruppo A2A, presso gli East End Studios di Milano ha presentato l’aggiornamento del piano strategico 2021-2030. L’amministratore delegato e direttore generale Renato Mazzoncini avverte la necessità di mantenere maggior prudenza rispetto al passato ma la il percorso è segnato: gli investimenti sono stati aggiornati confermando economia circolare e transizione energetica come pilastri della strategia del gruppo.