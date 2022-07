Luglio 27, 2022

Your browser does not support the video tag.

In occasione della presentazione dell’ottavo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia, l’Amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, ha parlato dell’importanza di sostenere con investimenti e adoperarsi dal punto di vista della sostenibilità affinché la transizione ecologica diventi realtà.