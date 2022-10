Ottobre 19, 2022

Durante la nona edizione dell’Accenture Banking Conference, l’appuntamento annuale dedicato ai Ceo e ai C-Level delle principali banche italiane che offre uno spazio di riflessione e confronto sul settore e delinea le caratteristiche della banca nel futuro, svoltosi presso l’Accenture Customer Innovation Network (Acin), Maria Mazzone, Managing Director di Accenture e Responsabile dell’area innovazione e Metaverso, ha parlato delle possibilità che offre alle aziende il Metaverso.