Dicembre 2, 2022

Your browser does not support the video tag.

“I soldi ci sono, basta usarli bene. Bisogna imparare a programmare prima di stanziare le risorse, ci sono

tantissimi fondi 20142020 per il Sud mai spesi e neanche programmati”. Così Biagio Mazzotta, Ragioniere

Generale dello Stato, intervenuto a Roma alla IV edizione di Sud e Futuri dal titolo Mezzogiorno strategico,

evento organizzato dalla fondazione Magna Grecia in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom,

LaC Network e ViaCondotti21-LaCapitale.