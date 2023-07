Med-Or 2023, Europa, Italia e Mediterraneo a Roma la III edizione dell’evento della Fondazione Med-Or

Luglio 20, 2023

Si è rinnovato l’annuale appuntamento del Med-Or Day. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Med-Or, è arrivata alla sua terza edizione e, come accaduto negli anni scorsi, questa si è tenuta a Roma presso la sede dell’ente in via Cola di Rienzo. Al convegno ‘Italia, Europa, Mediterraneo: per una nuova visione dell’interesse nazionale’, sono intervenuti il presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti; il ministro della Difesa, Guido Crosetto; l’Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani; e quello di Fincantieri, Pierroberto Folgiero; che hanno avuto modo di sottolineare come si debba creare una nuova visione dell’interesse nazionale partendo dall’Europa, l’Italia e il Mediterraneo.