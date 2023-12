Medici e infermieri in sciopero oggi, a rischio interventi e visite

Dicembre 5, 2023

Oggi martedì 5 dicembre sciopero nazionale di 24 ore dei medici, dirigenti sanitari e degli infermieri contro la Manovra 2024 e in particolare il taglio delle pensioni. A rischio tutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici, le visite specialistiche, gli esami radiografici. Garantite, invece, le prestazioni d’urgenza.