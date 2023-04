Aprile 13, 2023

Your browser does not support the video tag.

Al via oggi i nuovi test di Medicina per circa 80mila candidati per 14.187 posti, aperti anche ai ragazzi del penultimo e ultimo anno delle superiori. Intanto il ministro della Salute Schillaci annuncia un allargamento del 20-30% ma non il superamento del numero chiuso. Fino al 22 aprile la prima finestra delle prove Tolc. Analizzando il dato di genere, sul totale degli iscritti, le donne sono circa il 70%.