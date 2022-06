Medicina, Andreoni: “Per diabetici fondamentale screening per Epatite C”

Giugno 6, 2022

“Lo screening per l’epatite C è fondamentale nel paziente che ha il diabete, perché spesso l’epatopatia cronica, quindi l’epatite cronica da virus C, si complica con il diabete. Quindi noi troviamo il diabete in persone che seguiamo da anni per l’epatite cronica. Allora questo evidentemente rende ragione del fatto che tutte le persone che hanno l’epatite cronica dobbiamo fare lo screening per il diabete. Abitualmente il diabete si presenta dopo la comparsa dell’epatopatia cronica, però è anche vero che ci sono pazienti diabetici che vengono colpiti dall’epatite C dopo. Questo perché il diabete storicamente ha reso il paziente più suscettibile all’infezione. Ad esempio, la somministrazione dell’insulina con aghi non sterilizzati – pratica adottata fino a qualche anno fa – ha portato il paziente a sviluppare l’infezione”.