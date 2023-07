Medicina e Odontoiatria, al via il Tolc Test

Luglio 15, 2023

Neanche il tempo di concludere l’esame di maturità che per molti neodiplomati aspiranti è già ora di cimentarsi con i’Tolc-med’ per gli aspiranti camici bianchi. Da oggi fino al 25 luglio si apre la seconda finestra delle prove di ammissione alle facoltà di Medicina per l’anno accademico 2023-24 dopo il primo round del 13-22 aprile.

Secondo i dati diffusi dal Cisia, alla seconda sessione risultano essersi iscritti in 80.723 (+11,4% rispetto ad aprile). Se poi aggiungiamo i 7.956 registrati al ‘Tolc-Vet’ (+15,2% rispetto alla sessione primaverile) per Veterinaria il totale degli studenti che nei prossimi giorni affolleranno le sale prove delle sedi universitarie aderenti sfiora le 90mila unità. Un altro dato interessante è che l’83,6% (60.602) dei partecipanti di aprile – sfruttando una delle novità dei quiz di quest’anno che consente a tutti i candidati dì ripetere la prova due volte per anno solare – ha deciso di ripresentarsi a luglio: sono loro, infatti, a rappresentare il 75,1% degli iscritti ai prossimi ‘Tolc-Med’.

A prevalere è ancora una volta la componente femminile a cui appartiene il 69,3% delle registrazioni (55.926 in totale, in salita dell’11,6% rispetto alla sessione primaverile) contro i 24.797 maschi (corrispondenti al 30,7% del totale).