Medicina, Halscheid (Allergan Aesthetics): “Abbiamo ruolo di mercato per creare un impatto positivo in pazienti e medici”

Aprile 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

“In Allergan Aesthetics abbiamo un ruolo come leader di mercato per creare un impatto positivo in pazienti e medici attraverso tre aree fondamentali: il primo è far sì che sempre più pazienti accedano alla medicina estetica attraverso una corretta conoscenza della categoria ed educazione su questa branca della medicina. Poi proponendo i prodotti frutto di accurata ricerca e sviluppo, dagli alti profili di sicurezza così che i medici possano offrire le miglior soluzioni ai loro pazienti. Da ultimo, continuare a investire nella formazione per assicurare che ogni singolo paziente abbia il miglior risultato possibile con la massima sicurezza”.