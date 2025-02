Medicina, Trojano (Sigo): “Dedichiamo giornata alle giovani generazioni di chirurghi oncologi”

23 Febbraio 2025

“La giornata di oggi, in coda al Congresso europeo di oncologia ginecologica, è una giornata molto importante perché è un connubio fra l’Esgo, la Società europea di oncologia ginecologica, e la Sigo: una realtà creata insieme, dove presenteremo i giovani chirurghi oncologi che oggi abbiamo in Italia. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell’oncologia ginecologica della Sigo alle giovani generazioni”. Lo afferma Vito Trojano, presidente nazionale Sigo – società italiana ginecologia e ostetricia, nell’ambito del Sigo-Esgo Symposium on “Innovation in Gyn Onc”, in svolgimento a Roma dal 20 al 23 febbraio 2025.