Luglio 18, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Di concerto con Micromegas abbiamo pensato di creare una rassegna che spazi a 360° dalla politica, all’economia al sociale. La mia amministrazione ci crede molto e la rassegna si inquadra in un progetto più ampio con l’obiettivo di elevare Sabaudia a élite culturale nazionale e internazionale.”