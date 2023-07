Luglio 18, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Questa terza edizione di Meditarranea è quella della maturità: si tratterà di attualità economica e politica, oltre a temi come quello del giallo, della moda. Premieremo i servitori dello Stato, ci saranno i ministri e membri dell’opposizione. Abbiamo cercato di offrire diverse tematiche che possano piacere a tutti coloro che si troveranno a Sabaudia questo agosto.”