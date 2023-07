Mediterraneo, Cingolani (Leonardo): “Stato e aziende devono andare insieme per disegnare futuro Paesi”

Luglio 20, 2023

“L’Italia è, come potenza tecnologica e come paese civile, nel cuore del Mediterraneo e quindi dovrebbe avere un ruolo di stabilizzazione, di guida ma anche di consolidamento dei paesi che in questo momento hanno bisogno di aiuto dal punto di vista culturale, tecnologico ed infrastrutturale. Quindi, pubblico e privato, Stato e grandi aziende, devono andare insieme nel disegnare questo programma per il futuro”. Così l’Amministratore Delegato della Leonardo Spa, Roberto Cingolani, a margine del convegno Med-Or 2023 ‘Italia, Europa, Mediterraneo: per una visione dell’interesse nazionale’, tenutosi a Roma presso la sede della Fondazione Med-Or.