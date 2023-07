Mediterraneo, Crosetto: “Italia ha ruolo centrale e lo ha affermato a Vilnius, effetti positivi si vedranno a breve”

Luglio 20, 2023

“Il nostro Paese ha già un ruolo nel Mediterraneo ed è quello che è stato affermato a Vilnius dove si è riusciti a far cambiare posizione alla Nato che era concentrata soltanto sul fianco est. L’Italia ha saputo spiegare ai nostri alleati che il fianco sud è essenziale e non per noi ma per il destino dell’Europa e del mondo perché quello che succede in Africa può avere una dimensione ancora più rilevante rispetto a quello che vediamo adesso. Quindi, gli sforzi del presidente Meloni sono riusciti a cambiare sia l’Europa che la Nato e gli effetti positivi si vedranno a breve termine”. Così il Ministro della Difesa, Guido Corsetto, a margine del convegno Med-Or 2023 ‘Italia, Europa, Mediterraneo: per una visione dell’interesse nazionale’, tenutosi a Roma presso la sede della Fondazione Med-Or.