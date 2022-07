Luglio 11, 2022

Il Forum MedPorts, una due giorni tenutasi a Civitavecchia (7-8 luglio) e organizzata dall’Associazione MEDports e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, è stata l’occasione per fare il punto sulle sfide dell’industria marittima nel campo della digitalizzazione. Quest’ultima da diversi anni è emersa come uno dei motori e dei pilastri fondamentali per lo sviluppo di un’industria marittima globale più sostenibile e resiliente.