MedPorts, Zingaretti: “Abbiamo lavorato per ridare una centralità a Civitavecchia

Luglio 11, 2022

A margine del Forum “MedPorts” a Civitavecchia, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è intervenuto per ribadire la centralità del porto romano per un nuovo modello di sviluppo: “C’è una grande dinamicità del porto di Civitavecchia che sta recuperando posizioni. Abbiamo alle nostre spalle il rischio per quanto riguarda la centrale turbo gas o carbone ma soprattutto arrivano investimenti per il collegamento tra Civitavecchia e il resto d’Europa su strada e su ferro, investimenti del Pnrr e l’entrata del porto nella rete Core. C’è un polmone di sviluppo non solo per il Lazio ma mi permetto di dire un polmone di sviluppo europeo”