Meloni a Italian American Foundation: “Rafforzeremo rapporto con Usa”

Ottobre 30, 2022

“Cari amici della National Italian American Foundation, sono molto lieta di partecipare al 47° Gala Awards della NIAF solo pochi giorni dopo la mia nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri. Sento il grande onore e la responsabilità di essere la prima donna a guidare l’Italia. Nel mio compito seguirò le orme delle tante grandi donne italiane che hanno aperto la strada a me e alle generazioni a venire”. Così la premier Giorgia Meloni in un video saluto inviato in occasione dell’anniversario della National Italian American Foundation. “Vi assicuro che questo Governo farà del suo meglio per rendere ancora più forti i rapporti con gli Stati Uniti”.