Meloni agli italiani: “Volete decidere o continuare a guardare?”

Novembre 12, 2023

Your browser does not support the video tag.

In un video messaggio agli italiani Giorgia Meloni ha voluto chiarire il suo punto di vista sulle riforme, in particolare quella costituzionale. Sul premierato la premier domanda agli italiani se vogliono contare e decidere o continuare a guardare mentre i partiti determinano da soli il futuro del Paese, chiarendo che con la riforma i poteri del Presidente della Repubblica non verranno toccati.