Aprile 16, 2023

La premier Giorgia Meloni ha partecipato ad Addis Abeba ad un incontro trilaterale con il primo ministro etiope Abiy e il presidente somalo Mohamud. Primo leader di governo occidentale in Etiopia dopo la riappacificazione del Tigray, Meloni ha annunciato per ottobre “il piano Mattei per l’Africa”.