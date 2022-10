Meloni incontra Macron: “Colloquio cordiale e proficuo”

Ottobre 24, 2022

“Cordiale e proficuo confronto, di oltre un’ora, tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron”, comunica in una nota l’ufficio stampa di Palazzo Chigi facendo riferimento al faccia a faccia di ieri sera a Roma. “Nel corso del colloquio, seppur informale, sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori – si legge ancora – I presidenti di Italia e Francia hanno convenuto sulla volontà di proseguire con una collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali”.