Dicembre 9, 2022

Giorgia Meloni costretta a disertare il vertice Euro Mediterraneo di Alicante a causa dell’influenza. A guidare la delegazione italiana sarà il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Al centro del vertice il ruolo del Mediterraneo di fronte alle sfide globali a partire dal rincaro dal caro energia ma anche il nodo migranti con le tensioni ancora vive tra Roma e Parigi.