Febbraio 20, 2023

Il premier Giorgia Meloni oggi a Varsavia per incontrare il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Il capo del governo italiano dovrebbe a breve recarsi anche a Kiev. Dall’Italia “abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti, il che significa che il sostegno della premier Giorgia Meloni non è cambiato. Anzi, la ringrazio e la aspetto, so che sta arrivando” ha dichiarato Volodymyr Zelensky. Questa mattina visita a sorpresa a Kiev del presidente Usa Biden.