Meloni: “Sicurezza non è un costo, ma diritto di ogni lavoratore

4 Luglio 2024

“La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un diritto di ogni lavoratore. E il governo continuerà a profondere il suo massimo impegno per garantirlo”. Lo sottolinea la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio in occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime sul lavoro a Montecitorio