Meloni torna su Ferragni: “Non volevo creare caso, è stata sinistra

Gennaio 23, 2024

Your browser does not support the video tag.

Le mie parole sulla Ferragni? “Mi è dispiaciuto che siano state lette come uno scontro, io stavo dicendo una cosa in realtà in positivo verso le persone che producono un’eccellenza, che noi vediamo attraverso gli influencer e diamo più peso a chi la ‘indossa’, rispetto a chi la produce”. Così Giorgia Meloni sul caso Ferragni. “E’ la sinistra anche lì che si è sbracciata manco avessi attaccato Che Guevara, come ho detto nella conferenza di fine anno. Sono loro che hanno creato il caso io non volevo creare un caso”, ha sottolineato.

Nel consiglio dei ministri di giovedì prossimo sarà discussa “una norma che stiamo facendo, che dice che nelle attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico sulla confezione di quello che vendi, devi specificare a chi vanno le risorse, per cosa vanno e quanta parte di quelle riforme, ha detto ancora Meloni aggiungendo: “C’è un buco in termini di trasparenza nella normativa delle attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico”.