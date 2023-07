Meloni: “Urgente chiarire ‘reati criminalità organizzata’, presto dl”

Luglio 18, 2023

organizzata’, presto dl”

“Si rende necessaria e urgente l’adozione da parte del governo di una norma di interpretazione autentica, che chiarisca una volta per tutte cosa debba intendersi per ‘reati di criminalità organizzata’ e che eviti che gravi reati vadano impuniti per effetto dell’interpretazione di recente avanzata dalla Corte di Cassazione”. Così la premier Giorgia Meloni in apertura del Cdm. “L’intenzione – ha spiegato – d’intesa col Ministro della Giustizia, è di inserire questa norma in un decreto legge di prossima approvazione”.