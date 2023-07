Luglio 28, 2023

Prosegue la visita negli Usa la visita del premier Meloni, che ieri ha incontrato il presidente Usa per oltre un’ora e mezza alla Casa Bianca. I due leader hanno ribadito l’impegno comune sulle opportunità poste da Pechino, sull’Ucraina e sull’Africa. “Le nostre relazioni sono storicamente forti, superano i governi e restano solide indipendentemente dal colore politico”, ha sottolineato il presidente del Consiglio.