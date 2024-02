Meningite, l’ex atleta paralimpico: “Informazione fondamentale per fare prevenzione”

Febbraio 20, 2024

“Ho scoperto la meningite su di me, prima ero non sapevo nulla di questa malattia. Credo che per fare prevenzione sia innanzitutto fondamentale l’informazione, facendo conoscere alle persone cos’è la meningite e come si fa a prevenirla, che è davvero molto semplice”. Lo ha detto Andrea Lanfri, ex atleta paralimpico e alpinista, in occasione della presentazione, svoltasi a Palazzo Pirelli, della prima opera del progetto di arte urbana ‘Nulla Virtus’ di Smoe Studio dedicato agli sport invernali. L’opera, intitolata ‘Limitless’, è stata realizzata con il supporto di Sanofi e mira a sensibilizzare i cittadini sulla meningite. Realizzata sulla facciata di un palazzo in Viale Toscana 9, nella zona ex-Scalo di Porta Romana di Milano, ‘Limitless’ raffigura uno sciatore paralimpico che porta sul casco i colori della Bandiera della Lotta alla Meningite.