Maggio 20, 2023

In occasione dell’incontro “Pre-Occupiamoci della meningite: agire oggi per proteggere il domani. Storie che aiutano a scegliere”, aperto al pubblico, svoltosi presso l’Ospedale Niguarda di Milano e promosso da Adnkronos Comunicazione, con il supporto non condizionante di Gsk, è intervenuto il dottor Filippo Salvini, responsabile del Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Niguarda di Milano.