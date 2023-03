Marzo 15, 2023

Controlli dei Nas nelle mense scolastiche italiane. Su 1.058 aziende ispezionate, sono state riscontrate irregolarità nel 31% dei casi con 482 violazioni. Deferiti 22 gestori per frode, sequestrate 9 cucine per umidità e muffe e oltre 700 kg di alimenti privi di tracciabilità o scaduti. A Potenza un bagno era stato adibito a deposito per stoviglie da cucina, a Caserta veniva servita pasta e patate senza però le patate.