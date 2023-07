Luglio 14, 2023

L’Italia rischia il deferimento alla Corte di Giustizia per non aver recepito integralmente le direttive Ue sul mercato elettrico. La Commissione Europea ha deciso oggi di inviare un parere motivato alla Croazia, all’Italia, alla Lettonia, alla Lituania e alla Slovacchia, per non aver recepito integralmente le norme dell’Ue per il mercato interno dell’elettricità.