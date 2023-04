Aprile 3, 2023

In occasione della presentazione del report “The state of the art of global yachting market” elaborato da Deloitte per Confindustria Nautica, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario, ha parlato, a margine, Barbara Amerio, ceo e sustainability director Gruppo Permare.