Meritocrazia Italia, Patrizio: “IA e legge elettorale i temi principali del nostro quinto Congresso”

Ottobre 30, 2023

“Interrogarci oggi sui rischi dell’IA e i vantaggi ci consentirà di guidare questo fenomeno e non subirlo. Parallelamente c’è il problema dell’Europa, del ruolo dell’Italia nel contesto europeo, sopratutto in vista delle prossime elezioni. C’è il problema legato alla legge elettorale, una legge che penalizza e allontana il cittadino dalla politica, non consentendo la scelta della preferenza” Così Paolo Patrizio, Capo di Gabinetto di Meritocrazia Italia, a margine del 5° Congresso Nazionale “Meritocrazia Italia” in corso al Teatro Manzoni di Roma.