Ottobre 26, 2022

Si è aperto oggi a Milano Lease2022, il Salone del Leasing organizzato da Newton e Assilea (Associazione italiana leasing), giunto alla sua quinta edizione. Tra i temi affrontati nel corso della prima delle due giornate di salone, l’importanza di sostenere le piccole e medie imprese ed il settore dell’artigianato, anche attraverso il leasing, come sottolinea Carlo Mescieri, Presidente di Assilea.