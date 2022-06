Mescieri: “Minor assorbimento di capitale vantaggio per banche e pmi”

Giugno 16, 2022

In occasione della terza edizione della Fiera del Credito a Milano, Assilea, Associazione Italiana Leasing, ha presentato nell’ambito del convegno ‘Sostenibilità ambientale, economica ed industriale’ cinque importanti progetti. Tra questi ‘il progetto dei progetti’, illustrato dal Presidente Carlo Mescieri.

Come spiegato dal Presidente dell’Associazione Italiana Leasing, il minor assorbimento di capitale nelle operazioni di leasing andrebbe a vantaggio degli istituti bancari e finanziari ma anche e soprattutto delle piccole e medie imprese