Mese della prevenzione dentale giunto alla 42esima edizione

Settembre 30, 2022

La più longeva iniziativa italiana dedicata alla prevenzione riparte dall’importanza della relazione di fiducia tra medico odontoiatra e paziente. Questo il cuore del 42° Mese della Prevenzione Dentale, frutto della partnership consolidata tra ANDI, l’Associazione Nazionale Dentisti italiani, e Mentadent, brand del gruppo Unilever. Ne illustrano le novità e i temi fondamentali Cristiano Gallotta, Responsabile Oral Care di Unilever Italia, Marco Colombo, Direttore Scientifico Andi e Carlo Ghirlanda, Presidente di Andi nazionale.