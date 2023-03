Marzo 16, 2023

I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani hanno arrestato Emanuele Bonafede, 50enne di Castelvetrano, e Lorena Ninfa Lancieri, 48enne nata in Svizzera, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Sono accusati di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa nostra.