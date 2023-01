Gennaio 19, 2023

Matteo Messina Denaro ha rinunciato a collegarsi in videoconferenza dal carcere de L’Aquila, dove è detenuto, con l’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, dove si sta svolgendo il processo in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Svolto l’interrogatorio del 59enne autista, arrestato con il boss.