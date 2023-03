Marzo 5, 2023

Le decine i “pizzini” recuperati dopo l’arresto di Rosalia Messina Denaro, la sorella maggiore del boss Matteo, sono una fonte di informazioni importanti per gli inquirenti, dal movimento dei soldi che servivano per la latitanza, alla cronologia dello stato di salute del boss. Per gli inquirenti Rosalia Messina Denaro sarebbe stata una figura apicale della famiglia mafiosa.