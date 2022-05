Messina, sbarca dalla Calabria con 10 kg di droga: arrestato corriere

Maggio 5, 2022

La guardia di Finanza di Messina, con l’ausilio delle unità cinofile, ha sequestrato 5 chili di marijuana e 5 di hashish, arrestando un uomo per traffico di droga. Il ritrovamento durante i controlli agli imbarcaderi privati. Le Fiamme Gialle all’interno di un’autovettura appena sbarcata dalla costa calabra, hanno rinvenuto un borsone, contenente 5 buste di marijuana e 50 panetti di hashish. La marijuana è risultata essere “Amnesia Haze”, una particolare varietà dall’alto principio attivo, considerata per questo tra le più potenti al mondo. Il complessivo quantitativo di droga sottoposto a sequestro avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio della provincia, circa 185 mila euro.