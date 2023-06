Giugno 9, 2023

Your browser does not support the video tag.

I meteorologi gel Noaa, la National oceanic and atmospheric administration Usa, hanno annunciato ufficialmente la formazione, nell’oceano Pacifico, delle condizioni che determinano ‘El Niño’, il fenomeno climatico che può aumentare forti piogge e siccità in alcune regioni del mondo. Non solo. Per gli scienziati il periodo 2023-2027 sarà il più caldo mai registrato per l’effetto combinato di El Niño e del riscaldamento globale.