Agosto 2, 2023

In arrivo nel prossimo weekend sull’Italia il ciclone Circe, che trasformerà l’estate in autunno per qualche giorno. Tra giovedì e venerdì dal Nord Europa si farà sempre più evidente l’ingerenza di un vortice ciclonico, temporali e crollo delle temperature anche nell’ordine dei 10 e 12 gradi.