Giugno 21, 2022

Your browser does not support the video tag.

Da oggi l’anticiclone africano investirà l’Italia portando con sé afa e caldo torrido fino a 40 gradi. Le temperature potranno infatti superare i 35 gradi, con picchi tra i 38-40 gradi al Centro-Sud. Al Nord afa e qualche temporale che aumenterà l’umidità. Allerta per il caldo in diverse regioni.