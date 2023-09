Settembre 8, 2023

Aumento delle temperature al Centro-Nord, maltempo al Sud, con l’Italia divisa nel meteo a causa di un ciclone mediterraneo che nelle prossime ore diventerà uragano. Sole e afa nella seconda decade di settembre con temperature sopra le medie. Clima ancora estivo grazie all’anticiclone africano.