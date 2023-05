Maggio 19, 2023

Mirta Michilli, direttrice generale di Fondazione Mondo Digitale, presenta Fattore J, il progetto, realizzato in collaborazione con Janssen Italia, nato per sensibilizzare ragazze e ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia sull’importanza di una corretta informazione scientifica e sulla scelta di comportamenti responsabili per il benessere e la salute di tutti.