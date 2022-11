Novembre 21, 2022

Nella suggestiva cornice del Teatrino di Fondazione Bracco a Milano si è svolto l’incontro “A scuola d’industria tra passato, presente e futuro”, organizzato dal Gruppo Bracco e da Museimpresa, in occasione della XXI Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria. Presente all’evento anche lo storico e giornalista Paolo Mieli, che ha spiegato il motivo per cui ogni impresa dovrebbe impegnarsi a conservare e tramandare il proprio patrimonio di conoscenze, storie, sogni e idee.