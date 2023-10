Ottobre 3, 2023

Dieci anni fa il naufragio del 3 ottobre 2013 che ha provocato la morte di 368 migranti, davanti alle coste di Lampedusa. Intanto la questione migranti resta al centro del dibattito in Italia e in Europa. Mentre con la Germania si cerca una soluzione sui ricollocamenti, in Italia si discute ancora sul caso Catania.