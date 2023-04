Aprile 17, 2023

Arrivata a Catania la nave con a bordo 201 dei circa 600 migranti soccorsi ieri dalla Guardia costiera in acque Sar maltesi a 170 miglia a sud delle coste della Sicilia. ieri sera altri 111 erano già arrivati nel capoluogo etneo e altri 299 migranti ad Augusta. Intanto è scontro sulla nomina di Valerio valenti a Commissario emergenza per i migranti.